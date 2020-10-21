Новий антирекорд: в Україні за добу понад 6700 нових хворих COVID-19
В Україні за минулу добу COVID-19 виявили у 6719 осіб, а 2686 пацієнтів одужали. За 20 жовтня зробили 62 869 тестів на коронавірус: 32 729 ПЛР-тестів та 30 140 ІФА-тестів.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
За минулу добу підтверджено COVID-19 у 6 719 осіб, з них - 318 дітей, а також 365 медичних працівників. Було госпіталізовано за минулу добу 1009 людей", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Найбільше нових випадків захворювання виявили у Харківській (714), в Одеській (614) і Полтавській (580) областях.
У Києві за добу коронавірус діагностували у 559 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло 315 826 осіб, з них 132 219 одужали, летальних випадків - 5927.
Нагадаємо, вчора в Україні COVID-19 діагностували 5 469 людям.
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