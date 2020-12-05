Степанов сказав, коли Україна може отримати перші вакцини від коронавірусу

В МОЗ розраховують, що це буде кінець першого - початок другого кварталу 2021 року

В МОЗ розраховують, що це буде кінець першого - початок другого кварталу 2021 року

Фото: МОЗ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав технічні документи з глобальним механізмом COVAX. В рамках цього механізму Україна отримає 8 мільйонів доз вакцин від коронавірусу.

Про це йшлося на ранковому брифінгу глави МОЗ, пише RegioNews.

Як розповів міністр, зараз терміни постачання вакцини від COVID-19 уточнюються, але в МОЗ розраховують, що це буде кінець першого - початок другого кварталу 2021 року.

"Вчора було підписано документи й ми далі працюємо з цією ініціативою. Ми також перебуваємо на останній стадії підписання документів з іншими виробниками вакцин, щоб якомога швидше доставити вакцини та почати вакцинувати наших громадян", - зазначив Степанов.

Глава МОЗ також нагадав, що першими вакцину від коронавірусу отримають медичні працівники та люди з груп ризику.

"Це люди старші 60 років, люди, які мають важкі супутні захворювання", - додав він.

Нагадаємо, раніше Степанов сказав, скільки потрібно коштів на вакцинацію українців від COVID-19.