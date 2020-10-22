В Україні за добу вперше зафіксували понад 7000 нових хворих COVID-19

За минулу добу найбільше нових випадків виявили у Києві, у Харківській та Одеській областях

За минулу добу найбільше нових випадків виявили у Києві, у Харківській та Одеській областях

Фото: з відкритих джерел

В Україні за минулу добу COVID-19 виявили у 7053 осіб, від ускладнень хвороби померли 116 пацієнтів, одужали 2 679 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews. За минулу добу COVID-19 захворіло 7053 особи, з них 306 дітей, а також 354 медичних працівники. Було госпіталізовано 924 людини", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Найбільше нових випадків COVID-19 за добу виявили у Києві - 631. У Харківській області хворобу діагностували у 630 осіб, в Одеській області - 600 випадків, у Хмельницькій області - 381, у Дніпропетровській області - 363. За весь час пандемії в Україні захворіло 322 879 осіб, з них 124 898 одужали, летальних випадків - 6043. Нагадаємо, 20 жовтня в Україні COVID-19 виявили у 6719 осіб. Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

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