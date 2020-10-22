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В Україні за добу вперше зафіксували понад 7000 нових хворих COVID-19
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22 жовтня 2020, 09:46 13

В Україні за добу вперше зафіксували понад 7000 нових хворих COVID-19

22 жовтня 2020, 09:46 13
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За минулу добу найбільше нових випадків виявили у Києві, у Харківській та Одеській областях
За минулу добу найбільше нових випадків виявили у Києві, у Харківській та Одеській областях
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за минулу добу COVID-19 виявили у 7053 осіб, від ускладнень хвороби померли 116 пацієнтів, одужали 2 679 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За минулу добу COVID-19 захворіло 7053 особи, з них 306 дітей, а також 354 медичних працівники. Було госпіталізовано 924 людини", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Найбільше нових випадків COVID-19 за добу виявили у Києві - 631.

У Харківській області хворобу діагностували у 630 осіб, в Одеській області - 600 випадків, у Хмельницькій області - 381, у Дніпропетровській області - 363.

За весь час пандемії в Україні захворіло 322 879 осіб, з них 124 898 одужали, летальних випадків - 6043.

Нагадаємо, 20 жовтня в Україні COVID-19 виявили у 6719 осіб.

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