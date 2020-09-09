МОЗ готовий ввести режим "червоної зони" для всієї України

Це можливо в разі різкого погіршення епідемічної ситуації

Це можливо в разі різкого погіршення епідемічної ситуації

Фото: з відкритих джерел

Міністерство охорони здоров'я не виключає можливість введення режиму "червоної зони" для всієї України в разі погіршення епідемічної ситуації.

Як передає RegioNews, про це йдеться в матеріалі "РБК-Україна".

За станом на 9 вересня в Україні фіксують вже більше 75 тисяч активних хворих коронавірусом, що призводить до переповнення "стаціонарів" лікарень.

У разі погіршення епідемічної ситуації не виключено, що уряд буде змушений ввести режим "червоної зони" для всієї країни, щоб стримати зростання захворюваності. Тому що здоров'я нації - головний пріоритет уряду", - підкреслили у відомстві.

Відомо, що при цьому Кабінет Міністрів України й далі планує рухатися по шляху адаптивного карантину, щоб не обмежувати роботу бізнесу.

Раніше повідомлялося, що за 8 вересня в Україні підтвердили 2551 випадків захворювання COVID-19, зафіксовано 45 летальних випадків, 1157 пацієнтів одужало. Активними хворими залишаються 75 348 пацієнтів.

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