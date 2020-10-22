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22 жовтня 2020, 18:42 3

Зеленський звинуватив Кернеса у складній ситуації з коронавірусом у Харкові

22 жовтня 2020, 18:42 3
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Масові заходи, після яких зросла кількість інфікованих, проводилися у Дніпрі, Харкові та Одесі
Масові заходи, після яких зросла кількість інфікованих, проводилися у Дніпрі, Харкові та Одесі
Фото: Facebook
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Після проведення масових заходів у деяких містах України, в тому числі в Харкові, зросла кількість пацієнтів із COVID-19.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю українським телеканалам, передає RegioNews.

За словами президента, він просив мера Харкова Геннадія Кернеса проконтролювати, як у його місті дотримуються карантинних обмежень.

Він додав, що не бажає Кернесу нічого поганого, особливо враховуючи, що мер Харкова сам перебуває у складному становищі.

Важливий момент: ми говорили з ним кілька разів, потім він нас послухав – зупинив метро – коли відчував, що кількість хворих зростає. Після цього він говорив, що все буде нормально. Зараз він захворів, на жаль, і ситуація у нього складна", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що українці розслабилися і не носять маски, і додав, що страшно, коли у деяких регіонах збирають 20-30 тисяч людей на концертах, зокрема, у Дніпрі, Одесі і Харкові.

Нагадаємо, раніше голова Харківської ОДА Олексій Кучер заявив, що у Харкові із COVID-19 сталося те, що було в Італії.

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