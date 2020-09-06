В Україні за добу підтвердили 2107 нових заражень COVID-19
За минулу добу зафіксовано 35 летальних випадків, 578 пацієнтів одужали
За минулу добу зафіксовано 35 летальних випадків, 578 пацієнтів одужали
З початку пандемії в Україні COVID-19 захворіло 135 894 осіб, з них 2846 летальних випадків, 62 227 пацієнтів одужали.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Найбільше заражень за минулу добу виявили у Львівській - 188, Івано-Франківській - 176, Тернопільській - 158 областях, а також у Києві - 240.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 4375 випадків;
- Волинська область — 5828 випадків;
- Дніпропетровська область — 2697 випадків;
- Донецька область — 1627 випадків;
- Житомирська область — 3678 випадків;
- Закарпатська область — 8049 випадків;
- Запорізька область — 1882 випадки;
- Івано-Франківська область — 10187 випадків;
- Кіровоградська область — 854 випадки;
- м. Київ — 15032 випадки;
- Київська область — 6192 випадки;
- Львівська область — 15695 випадків;
- Луганська область — 431 випадок;
- Миколаївська область — 1581 випадок;
- Одеська область — 8380 випадків;
- Полтавська область — 945 випадків;
- Рівненська область — 9660 випадків;
- Сумська область — 1858 випадків;
- Тернопільська область — 7225 випадків;
- Харківська область — 10833 випадки;
- Херсонська область — 496 випадків;
- Хмельницька область — 3100 випадків;
- Чернівецька область — 11109 випадків;
- Черкаська область — 1894 випадки;
- Чернігівська область — 2286 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Раніше повідомлялося, що в Україні вже 1,7 млн людей протестували на коронавірус методом ПЛР.
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