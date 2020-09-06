В Україні за добу підтвердили 2107 нових заражень COVID-19

За минулу добу зафіксовано 35 летальних випадків, 578 пацієнтів одужали

За минулу добу зафіксовано 35 летальних випадків, 578 пацієнтів одужали

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З початку пандемії в Україні COVID-19 захворіло 135 894 осіб, з них 2846 летальних випадків, 62 227 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільше заражень за минулу добу виявили у Львівській - 188, Івано-Франківській - 176, Тернопільській - 158 областях, а також у Києві - 240.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область — 4375 випадків;

Волинська область — 5828 випадків;

Дніпропетровська область — 2697 випадків;

Донецька область — 1627 випадків;

Житомирська область — 3678 випадків;

Закарпатська область — 8049 випадків;

Запорізька область — 1882 випадки;

Івано-Франківська область — 10187 випадків;

Кіровоградська область — 854 випадки;

м. Київ — 15032 випадки;

Київська область — 6192 випадки;

Львівська область — 15695 випадків;

Луганська область — 431 випадок;

Миколаївська область — 1581 випадок;

Одеська область — 8380 випадків;

Полтавська область — 945 випадків;

Рівненська область — 9660 випадків;

Сумська область — 1858 випадків;

Тернопільська область — 7225 випадків;

Харківська область — 10833 випадки;

Херсонська область — 496 випадків;

Хмельницька область — 3100 випадків;

Чернівецька область — 11109 випадків;

Черкаська область — 1894 випадки;

Чернігівська область — 2286 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше повідомлялося, що в Україні вже 1,7 млн людей протестували на коронавірус методом ПЛР.

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