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В Україні за добу підтвердили 2107 нових заражень COVID-19
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06 вересня 2020, 10:29 9

В Україні за добу підтвердили 2107 нових заражень COVID-19

06 вересня 2020, 10:29 9
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За минулу добу зафіксовано 35 летальних випадків, 578 пацієнтів одужали
За минулу добу зафіксовано 35 летальних випадків, 578 пацієнтів одужали
pixabay.com
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З початку пандемії в Україні COVID-19 захворіло 135 894 осіб, з них 2846 летальних випадків, 62 227 пацієнтів одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільше заражень за минулу добу виявили у Львівській - 188, Івано-Франківській - 176, Тернопільській - 158 областях, а також у Києві - 240.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 4375 випадків;
  • Волинська область — 5828 випадків;
  • Дніпропетровська область — 2697 випадків;
  • Донецька область — 1627 випадків;
  • Житомирська область — 3678 випадків;
  • Закарпатська область — 8049 випадків;
  • Запорізька область — 1882 випадки;
  • Івано-Франківська область — 10187 випадків;
  • Кіровоградська область — 854 випадки;
  • м. Київ — 15032 випадки;
  • Київська область — 6192 випадки;
  • Львівська область — 15695 випадків;
  • Луганська область — 431 випадок;
  • Миколаївська область — 1581 випадок;
  • Одеська область — 8380 випадків;
  • Полтавська область — 945 випадків;
  • Рівненська область — 9660 випадків;
  • Сумська область — 1858 випадків;
  • Тернопільська область — 7225 випадків;
  • Харківська область — 10833 випадки;
  • Херсонська область — 496 випадків;
  • Хмельницька область — 3100 випадків;
  • Чернівецька область — 11109 випадків;
  • Черкаська область — 1894 випадки;
  • Чернігівська область — 2286 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Раніше повідомлялося, що в Україні вже 1,7 млн людей протестували на коронавірус методом ПЛР.

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