Степанов одужав від коронавірусу та оцінив результати карантину вихідного дня
На думку міністра охорони здоров'я Максима Степанова за допомогою карантину вихідного дня вдалося "зупинити шалене зростання кількості хворих на коронавірусну хворобу".
Як передає RegioNews, про це йшлося на першому брифінгу міністра після самоізоляції.
Так, міністр нагадав, що в Україні поки що діє карантин вихідного дня. Тому, якщо люди між собою не контактуватимуть, то зменшиться загальна кількість людей, які можуть захворіти COVID-19.
"До якого ступеня ми дотримувались всіх карантинних заходів, у тому числі "карантину вихідного дня", ми побачимо вже наступного тижня, коли проаналізуємо всі цифри, які від початку таких карантинних обмежень діяли у нашій країні. Ми побачимо, чи вдалось нам збити цю ураганну динаміку зростання кількості хворих на COVID-19. Зараз ми бачимо, що, якщо виходити з тих прогнозів, математичних моделей, які були, нам дійсно вдалось трішечки зупинити таке шалене зростання кількості інфікованих", - зазначив Степанов.
Міністр також попросив українців дотримуватись карантину вихідного дня та нагадав, що за минулу добу в Україні зафіксували понад 16 тисяч нових хворих COVID-19.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).