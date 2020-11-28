Степанов одужав від коронавірусу та оцінив результати карантину вихідного дня

Вже наступного тижня стануть відомі результати введеного карантину

Вже наступного тижня стануть відомі результати введеного карантину

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це йшлося на першому брифінгу міністра після самоізоляції.

Так, міністр нагадав, що в Україні поки що діє карантин вихідного дня. Тому, якщо люди між собою не контактуватимуть, то зменшиться загальна кількість людей, які можуть захворіти COVID-19.

"До якого ступеня ми дотримувались всіх карантинних заходів, у тому числі "карантину вихідного дня", ми побачимо вже наступного тижня, коли проаналізуємо всі цифри, які від початку таких карантинних обмежень діяли у нашій країні. Ми побачимо, чи вдалось нам збити цю ураганну динаміку зростання кількості хворих на COVID-19. Зараз ми бачимо, що, якщо виходити з тих прогнозів, математичних моделей, які були, нам дійсно вдалось трішечки зупинити таке шалене зростання кількості інфікованих", - зазначив Степанов.

Міністр також попросив українців дотримуватись карантину вихідного дня та нагадав, що за минулу добу в Україні зафіксували понад 16 тисяч нових хворих COVID-19.

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