Ще понад 300 українських правоохоронців захворіли на коронавірус

Від початку пандемії COVID-19 виявили у 26 984 правоохоронців МВС

Від початку пандемії COVID-19 виявили у 26 984 правоохоронців МВС

Фото: Нацполіція

Кількість хворих правоохоронців МВС на COVID-19 за минулу добу зросла на 315 випадків.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

Так, зазначається, що від початку пандемії COVID-19 виявили у 26 984 правоохоронців МВС, одужало – 26 049 осіб, померло від коронавірусної хвороби – 86.

"Сьогодні, 17 грудня, зафіксовано 315 лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби у працівників МВС. Найбільша кількість хворих – у Запорізькій та Чернігівській областях, а також у м. Києві", - наголосили в МВС.

Нагадаємо, в Україні за 16 грудня COVID-19 виявили у 12 047 осіб, зафіксовано 252 летальних випадки, були госпіталізовані 2 997 осіб, 12 939 пацієнтів одужали.

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