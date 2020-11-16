Новообраний мер Конотопа помер від коронавірусу

Олександр Луговий перебував у лікарні і вважав, що одужує

Олександр Луговий перебував у лікарні і вважав, що одужує

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на народного депутата Ігоря Молотка.

Пішов з життя новообраний міський голова Конотопа Олександр Луговий. Страшні новини і велика втрата. Він переміг на виборах і відчайдушно боровся за життя з підступною хворобою. Здавалося, що найгірше спочатку, але це не так, - написав він.

Пішов з життя новообраний міський голова Конотопа Олександр Луговий. Страшна звістка і велика втрата. Він переміг на... Posted by Ігор Молоток on Sunday, November 15, 2020

Олександр Луговий на своїй сторінці в Facebook раніше повідомляв, що захворів і перебував у лікарні.

Моє здоров'я стабілізувалося, і наступного тижня я планую повернутися в Конотоп, - писав він у Facebook 31 жовтня.

Друзі! Стан мого здоров’я стабілізувався і вже наступного тижня я планую повернутися в Конотоп. Дякую всім за довіру і... Posted by Олександр Луговий on Saturday, October 31, 2020

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні після вихідних знизився добовий показник COVID-19.