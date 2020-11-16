13:09  16 листопада
У поліції відзвітували про порушення карантину вихідного дня: що відомо
11:23  16 листопада
Новообраний мер Конотопа помер від коронавірусу
12:49  16 листопада
Під Верховною радою мітингують підприємці
UA | RU
UA | RU
16 листопада 2020, 11:23 19

Новообраний мер Конотопа помер від коронавірусу

16 листопада 2020, 11:23 19
Читайте также на русском языке
Олександр Луговий перебував у лікарні і вважав, що одужує
Олександр Луговий перебував у лікарні і вважав, що одужує
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Про втрату написав у Facebook народний депутат Ігор Молоток.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на народного депутата Ігоря Молотка.

Пішов з життя новообраний міський голова Конотопа Олександр Луговий. Страшні новини і велика втрата. Він переміг на виборах і відчайдушно боровся за життя з підступною хворобою. Здавалося, що найгірше спочатку, але це не так, - написав він.

Пішов з життя новообраний міський голова Конотопа Олександр Луговий. Страшна звістка і велика втрата. Він переміг на...

Posted by Ігор Молоток on Sunday, November 15, 2020

Олександр Луговий на своїй сторінці в Facebook раніше повідомляв, що захворів і перебував у лікарні.

Моє здоров'я стабілізувалося, і наступного тижня я планую повернутися в Конотоп, - писав він у Facebook 31 жовтня.

Друзі! Стан мого здоров’я стабілізувався і вже наступного тижня я планую повернутися в Конотоп. Дякую всім за довіру і...

Posted by Олександр Луговий on Saturday, October 31, 2020

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні після вихідних знизився добовий показник COVID-19.

коронавірус смерть хвороба мер COVID-19
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Степанов розповів, що йому порадили на "гарячій лінії" щодо лікування COVID-19
16 листопада 2020, 11:16
Слідчий ДБР у справах Майдану помер від COVID-19
16 листопада 2020, 10:14
В Україні після вихідних знизився добовий показник COVID-19: що відомо
16 листопада 2020, 09:41
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Кіровоградську облраду
Зміна кадрів в Одесі: спонсори Труханова повертають у голови ОДА ветерана Гриневецького
Всі публікації »
Ігор Попов
Віктор Таран
Денис Казанський
Всі блоги »