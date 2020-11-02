У Раді заслухають Степанова через загострення ситуації з коронавірусом
Він виступить у вівторок, 3 листопада
Він виступить у вівторок, 3 листопада
Верховна Рада завтра, 3 листопада, заслухає міністра охорони здоров'я Максима Степанова через загострення ситуації з COVID-19 в Україні.
Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков під час погоджувальної ради, передає RegioNews.
На вівторок запрошуємо пана Степанова... Пропонується після виступів депутатських фракцій та груп. Давайте так, 10 хвилин - виступ, і до 21 хвилини - запитання-відповіді від фракції", - сказав Разумков.
Нагадаємо, раніше Разумков заявив, що Рада планує в першому читанні в четвер, 5 листопада, розглянути державний бюджет на 2021 рік.
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