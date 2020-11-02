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У Раді заслухають Степанова через загострення ситуації з коронавірусом
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02 листопада 2020, 13:11 49

У Раді заслухають Степанова через загострення ситуації з коронавірусом

02 листопада 2020, 13:11 49
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Він виступить у вівторок, 3 листопада
Він виступить у вівторок, 3 листопада
Фото: з відкритих джерел
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Верховна Рада завтра, 3 листопада, заслухає міністра охорони здоров'я Максима Степанова через загострення ситуації з COVID-19 в Україні.

Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков під час погоджувальної ради, передає RegioNews.

На вівторок запрошуємо пана Степанова... Пропонується після виступів депутатських фракцій та груп. Давайте так, 10 хвилин - виступ, і до 21 хвилини - запитання-відповіді від фракції", - сказав Разумков.

Нагадаємо, раніше Разумков заявив, що Рада планує в першому читанні в четвер, 5 листопада, розглянути державний бюджет на 2021 рік.

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коронавірус ВР Дмитро Разумков парламент Максим Степанов
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