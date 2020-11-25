У "Слузі народу" назвали оптимальну дату локдауну в Україні

Хоч і без корпоративів і концертів, та все одно в грудні бізнес заробляє

Хоч і без корпоративів і концертів, та все одно в грудні бізнес заробляє

Фото: скріншот відео Апостроф TV

Народна депутатка стверджує, що в Україні можна вводити повний локдаун не раніше 29 грудня, оскільки саме в цьому місяці бізнес заробляє більше грошей.

Про це сказала в ефірі Апостроф TV народна депутатка Євгенія Кравчук, повідомляє RegioNews. Народна депутатка України від партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук вважає, що в грудні "треба дати бізнесу попрацювати". Треба дати бізнесу попрацювати в грудні, в цей період, коли саме малий бізнес продає подарунки чи якісь сервіси. Зрозуміло, не може бути жодних корпоративів, не буде новорічних концертів. Але бізнесмени чекають грудня для того, щоб отримати хоч трошки прибутку і компенсувати втрати за попередні місяці. Тому важливо в грудні дати їм нормально попрацювати, а от в кінці місяця, наприклад, з 29 числа, на два тижні ввести локдаун. Тоді в цьому є певна логіка, - наголосила Кравчук. За словами депутатки, для тих же рестораторів важливе планування. Тоді вони на ці два тижні зможуть не купувати продукти і не викидати залишки. Ми бачили, що вони купили продукти, а залишки роздають. Вони мають планувати. Ми тут працюємо, а тут ми кажемо: держава компенсує вам часткове безробіття, якщо треба, за свій рахунок. Держава все компенсує, ми продукти не купували, в грудні попрацювали і повернемося всередині січня. Всі мають це розуміти, планувати залишки, добирати товар. Має бути планування, ось про що мова", - додала Кравчук. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін може ввести жорсткий локлаун на новорічні свята.

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