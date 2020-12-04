Глава Донецької ОДА відкинув необхідність облаштування мобільного госпіталю для хворих на COVID-19

На Донеччині відкинули необхідність облаштування мобільного госпіталю для "коронавірусних"

На Донеччині відкинули необхідність облаштування мобільного госпіталю для "коронавірусних"

Рixabay

Необхідності в розгортанні мобільних госпіталів для розміщення хворих на COVID-19 у Донецькій області немає.

Про це під час брифінгу повідомив голова облдержадміністрації Павло Кириленко, пише RegioNews, посилаючись на "Новини Донбасу".

Також він розповів, що в разі потреби госпіталь буде розгорнуто в Слов'янську, а не на льодовій арені в Краматорську, де передбачалося розміщення близько 200 ліжок.

"Ми пішли на розміщення в локаціях, які найбільш підходять для облаштування зазначених місць. Це, наприклад, психіатрична лікарня в Слов'янську. Там побудовано з "нуля" нові корпуси, і в цих нових корпусах будуть розміщені ліжко-місця для розміщення заражених коронавірусом", — сказав він.

Кириленко зазначив, що від ідеї використання льодової арени відмовилися через дорожнечу обігріву приміщення.

За його словами, зараз в області для приймання інфікованих визначено 28 опорних лікарень, 25 із них — виключно для прийому хворих на COVID-19.

Нагадаємо, раніше МОЗ озвучило ціну відкриття тимчасових госпіталів у Києві.