Мер Умані заявив, що повністю одужав від COVID-19

Раніше у нього діагностували двосторонню пневмонію та виявили коронавірус

Раніше у нього діагностували двосторонню пневмонію та виявили коронавірус

Фото: Facebook

Міський голова Умані Олександр Цебрій заявив, що отримав негативний тест на наявність коронавірусу.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Отримав результат контрольного тесту. Він негативний. Хочу подякувати усім медичним працівникам, які стоять на передовій боротьби з СOVID-19, за їх високий професіоналізм та відданість своїй справі”, - написав Цебрій.

Він також побажав одужання "політичним опонентам, які також зараз зіштовхнулись з коронавірусною інфекцією”.

Нагадаємо, 5 жовтня мера Умані Олександра Цебрія госпіталізували з двосторонньою пневмонією

8 жовтня Цебрій отримав позитивний тест на COVID-19, але заявив, що братиме участь у виборах попри коронавірус.