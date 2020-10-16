Мер Умані заявив, що повністю одужав від COVID-19
Раніше у нього діагностували двосторонню пневмонію та виявили коронавірус
Раніше у нього діагностували двосторонню пневмонію та виявили коронавірус
Міський голова Умані Олександр Цебрій заявив, що отримав негативний тест на наявність коронавірусу.
Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.
Отримав результат контрольного тесту. Він негативний. Хочу подякувати усім медичним працівникам, які стоять на передовій боротьби з СOVID-19, за їх високий професіоналізм та відданість своїй справі”, - написав Цебрій.
Він також побажав одужання "політичним опонентам, які також зараз зіштовхнулись з коронавірусною інфекцією”.
Нагадаємо, 5 жовтня мера Умані Олександра Цебрія госпіталізували з двосторонньою пневмонією
8 жовтня Цебрій отримав позитивний тест на COVID-19, але заявив, що братиме участь у виборах попри коронавірус.
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