Ветеран Назар Грабар пояснив, чому він не став героєм "Холостяка"

Фото з відкритих джерел

Актор та ветеран Назар Грабар зізнавався, що йому пропонували стати героєм шоу "Холостяк". Тепер він пояснив, чому він відмовився від цієї ідеї

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Назара Грабара, він не вірив, що може знайти кохання на проєкті, але розглядав ідею взяти участь у шоу. Він зазначив, що для нього це була пропозиція роботи.

"По гонорару зійшлись, уже все нормально було. Я хотів віднестись до цього, як до роботи. Звісно, ніхто там собі кохання не шукає. Це шоу не про кохання. Це шоу, щоб дивилися люди і крінджували. Холостяк – це максимально розважальне шоу. Це комічне шоу вже", - розповів актор.

Проте останньої миті він передумав. За його словами, він злякався, що телеканал може спекулювати на історії загибелі його старшого брата Іллі, який разом із ним служив на фронті.

Тому що я знаю, як канал уміє викручувати історії, як канал уміє видавлювати сльозу з людей. І я тоді сидів у Бучі вдома на лавочці і такий думаю: "Так, гонорар хороший, можна буде не працювати багато місяців". А потім такий: "Боже, а вони ж це так викрутять, що в мене така втрата, така загибель. Це буде в кожному шоу, вони спаплюжать пам'ять", - каже Грабар.

Нагадаємо, що героєм нового сезону "Холостяка" став спортсмен В'ячеслав Кравцов. Фанати баскетболу добре знають його по команді "Дніпро".