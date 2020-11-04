В Україні за добу виявили понад 9,5 тисяч нових випадків COVID-19

З початку пандемії в країні вже заразилися 420 617 осіб

З початку пандемії в країні вже заразилися 420 617 осіб

Фото: з відкритих джерел

В Україні за минулу добу COVID-19 виявили у 9524 осіб, померли 199 хворих, одужали 7536 пацієнтів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews. За минулу добу в Україні зафіксовано 9524 нових випадки коронавірусної хвороби (з них дітей - 313, медпрацівників - 408)", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Найбільше нових підтверджених випадків зареєстровано в Києві (856), Харківській (850), Донецькій (636), Одеській (547) та Хмельницькій (511) областях. За 3 листопада було проведено 72 442 тестувань на COVID-19. З них методом ПЛР - 42 278, методом ІФА - 30 164. За весь час пандемії в Україні захворіло 420 617 осіб, з них 176 404 одужали, летальних випадків - 7731. Нагадаємо, 2 листопада в Україні COVID-19 виявили у 8899 осіб, померли 157 хворих. Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

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