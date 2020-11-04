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В Україні за добу виявили понад 9,5 тисяч нових випадків COVID-19
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04 листопада 2020, 09:26 163

В Україні за добу виявили понад 9,5 тисяч нових випадків COVID-19

04 листопада 2020, 09:26 163
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З початку пандемії в країні вже заразилися 420 617 осіб
З початку пандемії в країні вже заразилися 420 617 осіб
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за минулу добу COVID-19 виявили у 9524 осіб, померли 199 хворих, одужали 7536 пацієнтів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За минулу добу в Україні зафіксовано 9524 нових випадки коронавірусної хвороби (з них дітей - 313, медпрацівників - 408)", - повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Найбільше нових підтверджених випадків зареєстровано в Києві (856), Харківській (850), Донецькій (636), Одеській (547) та Хмельницькій (511) областях.

За 3 листопада було проведено 72 442 тестувань на COVID-19. З них методом ПЛР - 42 278, методом ІФА - 30 164.

За весь час пандемії в Україні захворіло 420 617 осіб, з них 176 404 одужали, летальних випадків - 7731.

Нагадаємо, 2 листопада в Україні COVID-19 виявили у 8899 осіб, померли 157 хворих.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

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