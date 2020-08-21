МОЗ відкриває лікарні другої хвилі і змінює стратегію госпіталізації пацієнтів з COVID-19

У міністерстві прийняли рішення об'єднати лікарні першої та другої хвилі

У міністерстві прийняли рішення об'єднати лікарні першої та другої хвилі

Фото: з відкритих джерел

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що відкриває лікарні другої хвилі і об'єднує їх з лікарнями першої через значне збільшення росту захворюваності в Україні.

Як повідомляє RegioNews, про це він повідомив на брифінгу 21 серпня.

Я дав доручення об'єднати лікарні першої і другої хвилі у зв'язку з великою кількістю госпиталізованих. Вважаю, ми повинні говорити, що у нас немає вже лікарень першої та другої хвилі... Велика кількість хворих фіксується по всій країні",- сказав міністр.

У МОЗ також переглянуть критерії госпіталізації хворих коронавірусом. У разі подальшого зростання захворюваності, госпіталізувати будуть тільки тяжко хворих.

Якщо буде продовжуватися зростання захворюваності, будуть переглядати критерії госпіталізації. Будуть госпіталізувати тільки тяжко хворих. Це ускладнить якість надання медичної допомоги", - сказала на брифінгу доктор медичних наук Ольга Голубовська.

За її словами, в країні госпіталізують пацієнтів з середнім та тяжким перебігом хвороби, "цим наша країна відрізняється від західних країн, де госпіталізували тільки тяжкохворих".

Нагадаємо, 20 серпня заразилися коронавірусом 2 106 осіб, зафіксовано 23 летальних випадки, 637 пацієнтів одужали.

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