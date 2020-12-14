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14 грудня 2020, 15:59 10

У Раді обіцяють, що держава профінансує безоплатну COVID-вакцинацію у 2021 році

14 грудня 2020, 15:59 10
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Також буде профінансовано оплату лікування хворих з коронавірусною хворобою в стаціонарах
Також буде профінансовано оплату лікування хворих з коронавірусною хворобою в стаціонарах
Фото з відкритих джерел
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Держава профінансує у 2021 році безоплатну вакцинацію населення від COVID-19, а також оплату лікування хворих з коронавірусною хворобою в стаціонарах.

Як передає RegioNews, про це у Facebook написав голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

"Міністерство фінансів виконає три вимоги Комітету здоров’я нації щодо фінансування галузі охорони здоров’я у 2021 році. По-перше, держава повністю профінансує безоплатну вакцинацію населення від COVID-19. По-друге, НСЗУ отримує всі необхідні кошти для розрахунків з медичними закладами, що займаються лікуванням хворих на коронавірус", - написав Радуцький.

Він нагадав, що 15 грудня у Верховній Раді розпочнеться розгляд проєкту державного бюджету-2021, поданого урядом до другого читання.

Так Комітет з питань здоров’я нації направив уряду пропозиції, які передбачали збільшення видатків на програму медичних гарантій на 102 млрд грн, а також додатково фінансування ліків для пацієнтів з онко та орфанними захворюваннями на 7,7 млрд грн. Втім, за словами Радуцького до пропозицій народних депутатів дослухалися частково.

Нагадаємо, раніше Радуцький заявив, що карантин можуть підсилити раніше 8 січня.

Україна Верховна Рада парламент вакцина коронавірус
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