У міськраді Харкова розповіли про стан Кернеса й спростували низку тез про його зараження

Він міг заразитися на роботі

Він міг заразитися на роботі

Фото: newsroom.kh.ua

У міській раді Харкова розповіли, як переносить коронавірус мер міста Геннадій Кернес. Також в установі спростували низку тез про обставини та причини хвороби міського голови.

Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба Харківської міської ради.

"Інформація про те, що Харківський міський голова перебуває в комі, не відповідає дійсності. Стан Геннадія Кернеса не викликає у лікарів побоювань за його життя. Інформація, яку Харківська міська рада отримує з клініки "Шаріте", дозволяє розраховувати на швидке повернення Геннадія Кернеса до Харкова", - йдеться в повідомленні.

Також у міськраді спростували інформацію, що Кернеса спеціально заразили коронавірусом, а причетні до цього зараження голова Харківської ОДА Олексій Кучер і міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Харківська міська рада офіційно заявляє: таку версію подій в команді Геннадія Кернеса не розглядають, а подібні інформаційні вкидання розцінюють як незграбну спробу загострити політичне протистояння в Харкові та регіоні та зіштовхнути лобами місцеву та центральну владу", - йдеться в повідомленні.

Причиною зараження Кернеса називають його роботу, яка передбачає численні зустрічі.

"Не дивно, що при такій колосальній кількості контактів він міг заразитися на коронавірус", - зазначають у міськраді.

Нагадаємо, у мера Харкова Геннадія Кернеса лікарі діагностували коронавірус і двостороннє запалення легенів, він перебував на стаціонарному лікуванні в лікарні №17 міста Харкова.

16 вересня стало відомо, що Кернеса вивозять на лікування до Німеччини, його стан оцінюють як важкий.

Також ЗМІ повідомляли, що Кернеса у Німеччині готують до операції.

Він проходить лікування від коронавірусу у реанімаційному відділенні берлінської клініки "Шаріте".