На Закарпатті виявили розкрадання коштів із фонду по боротьбі з COVID-19

Із фонду зайво витратили 682 тисячі гривень

Із фонду зайво витратили 682 тисячі гривень

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Про це інформує RegioNews з посиланням на ДПС у Закарпатській області.



Встановлено, що дві державні установи на Закарпатті в 2020 році без використання електронної системи закупівель через веб-портал публічних закупівель ProZorro уклали із двома Товариствами з обмеженою відповідальністю договори на поставку медичних матеріалів, медичного обладнання та виробів медичного призначення.



Службові особи суб’єктів господарювання привласнили 682 тисячі грн бюджетних коштів, оскільки поставки медобладнання та матеріалів було здійснено без застосування податкової пільги з ПДВ, що призвело до надмірних витрат бюджету на цю суму.

Слідчим управлінням НП в Закарпатській області внесено відомості до ЄРДР за ознаками злочинів, які передбачено ст.191 КК України.

Нагадаємо, на Закарпатті СБУ розкрила схему розкрадання лісу на 3,5 млн грн.