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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
04 серпня 2020, 11:44 5

Восени розпочнеться друга хвиля коронавірусу в Україні - МОЗ

04 серпня 2020, 11:44 5
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Її очікують одночасно із початком сезону захворюваності на грип та ГРВІ
Її очікують одночасно із початком сезону захворюваності на грип та ГРВІ
Фото: flickr
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Міністерство охорони здоров’я посилено готується до другої хвилі пандемії коронавірусу, яка може розпочатися в Україні вже восени.

Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає RegioNews.

За його словами, тенденції поширення COVID-19 у світі є негативним, а в Європі фіксують помітне зростання кількості інфікованих.

Тому ми повинні бути готовими до збільшення кількості випадків. І ми прогнозуємо, що в Україні може бути збільшення кількості випадків коронавірусної хвороби саме під час епідсезону на грип і ГРВІ, з жовтня до квітня", - розповів Ляшко.

Він додав, що у МОЗ вже розіслали доручення для облдержадміністрацій підготувати ліжковий фонд до можливого збільшення хворих із грипом і коронавірусною хворобою.

У МОЗ також хочуть забезпечити заклади вірусними препаратами та засобами індивідуального захисту, поки є час.

Наразі система охорони здоров’я з лікарнями першої і другої хвилі справляється з навантаженням, але ми прогнозуємо збільшення кількості випадків COVID-19, тому закликаємо дотримуватися протиепідемічних заходів, вакцинуватися від інфекційних хвороб і виконувати всі обмеження", – наголосив Ляшко.

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Нагадаємо, в Україні 1061 новий випадок COVID-19, кількість хворих знову зросла.

коронавірус Україна карантин МОЗ захворювання Віктор Ляшко
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