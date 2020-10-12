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12 жовтня 2020, 13:06 8

Голова Одеської ОДА Куций захворів COVID-19

12 жовтня 2020, 13:06 8
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За його словами, у нього позитивна динаміка хвороби
За його словами, у нього позитивна динаміка хвороби
Фото: з відкритих джерел
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Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций захворів коронавірусом, у нього підтверджений діагноз COVID-19.

Про це чиновник повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Лабораторний центр МОЗ підтвердив у мене наявність COVID-19. Маю позитивну динаміку і продовжую працювати - тепер у дистанційному форматі", - написав Куций.

Він порекомендував всім, хто з ним контактував останнім часом здати ПЛР-аналіз.

Раніше повідомлялося, що з початку пандемії хвороба COVID-19 була підтверджена в 63 народних депутатів та працівників апарату Верховної Ради.

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коронавірус Одеса карантин Максим Куций ОДА
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