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29 жовтня 2020, 15:49 11

Кабмін дозволив видати з COVID-фонду гроші на патріотичні серіали

29 жовтня 2020, 15:49 11
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З Фонду дозволили використати 100 млн гривень
З Фонду дозволили використати 100 млн гривень
Фото: з відкритих джерел
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Кабінет міністрів дозволив використовувати 100 млн гривень бюджетних коштів Фонду боротьби з COVID-19 на проведення конкурсу з виробництва патріотичних серіалів.

Як передає RegioNews, про це повідомляє УП.

Міністр культури Олександр Ткаченко при цьому запевнив, що це - кошти на інституційну підтримку сфери культури, постраждалої під час коронавірусної кризи.

100 млн грн на проведення конкурсу заплановано ще з літа в рамках 1 млрд грн інституційної підтримки сфери культури. Тобто мова не йде про нові чи додаткові кошти", - зазначив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко.

Згідно з постановою Кабміну від 8 липня 2020 року №592, кошти мають бути використані до кінця поточного року.

Тому постала необхідність передбачити можливість їх використання не тільки для покриття витрат на виробництво усього телевізійного серіалу, а й для підтримки реалізації окремих періодів (етапів)", - розповіли у міністерстві.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів виділив додаткові кошти для Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Кабмін Мінкульт гроші бюджет Постанова
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