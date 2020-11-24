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24 листопада 2020, 17:15 3

Із Фонду боротьби з COVID-19 вже витратили понад 60% коштів

24 листопада 2020, 17:15 3
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На заходи в сфері охорони здоров'я витратили 7,8 млрд грн грн із передбачених 18,5 млрд
На заходи в сфері охорони здоров'я витратили 7,8 млрд грн грн із передбачених 18,5 млрд
Фото: із відкритих джерел
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Станом на 20 листопада 2020 року із Фонду боротьби з COVID-19 використали 41 млрд грн, що становить 62% від загальної суми в 66 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, передає RegioNews.

Зокрема, на заходи у сфері охорони здоров’я направили 7,8 млрд грн з передбачених 18,5 млрд грн:

  • на підвищення надбавок та доплат медичних працівників використано 4,2 млрд грн з передбачених 6,1 млрд грн;
  • на будівництво та ремонт приймальних відділень спрямували 1,7 млрд грн;
  • на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту використано 0,8 млрд грн з передбачених 4 млрд грн;
  • місцевим бюджетам перерахували субвенцію на забезпечення лікарень киснем в розмірі 571 млн грн з 1,5 млрд грн;
  • на закупівлю обладнання для приймальних відділень опорних лікарень використали 0,5 млрд грн з передбачених 4,7 млрд грн, або 10,6%;
  • на закупівлю апаратів ШВЛ витрачено 42 млн грн з передбачених 100 млн грн;
  • на заходи по соцзахисту направили 9,4 млрд грн з передбачених 11,7 млрд грн.

У Міністерстві фінансів додали, що 6,8 млрд грн перерахували Фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття, а Фонду соціального страхування - 1,7 млрд грн.

Ще 0,8 млрд грн використали на виплату допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям належать до першої та другої групи платників єдиного податку.

На заходи в сфері стимулювання економіки використано 20,8 млрд грн, з передбачених 32,4 млрд грн, або 64%. На здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автодоріг загального користування державного значення перераховано 20,76 млрд грн з передбачених 31,45 млрд грн, або 66%", - йдеться в повідомленні.

На державну підтримку сфери культури, туризму та креативних індустрій із COVID-фонду використали 58 млн грн із передбачених 1 млрд грн, або 5,8%.

На забезпечення правопорядку використали 2,5 млрд грн з 2,7 млрд грн або 92%.

Крім того, на відновлення видатків, які були скорочені при створенні Фонду, передбачили 524 млн грн. З них зараз використано 324 млн грн або 50%.

Нагадаємо, стали відомі компанії "дорожнього картелю", про який розповів ексрадник Єрмака Уманський.

коронавірус гроші фонд бюджет Мінфин
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