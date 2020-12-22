У Києві можуть закрити всі новорічні ярмарки, - Держпродспоживслужба
Після того як на відкритті головної ялинки України у Києві зібралися сотні людей без дотримання правил особистої безпеки, глава столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан виступив з попередженням.
За його словами всі співробітники Держпродспоживслужби столиці обурені натовпами, які збираються на новорічних локаціях в Києві, передає RegioNews з посиланням на портал "Сьогодні".
Відомство має намір посилити контроль за всіма заходами на новорічні свята, зокрема, за ярмарками.
"Ми спостерігали масове скупчення людей, недотримання безпечної дистанції, масочного режиму і елементарних протиепідемічних заходів. Тому консультації закінчилися. Тепер подібні ярмарки будуть закриватися, а їх організатори будуть притягатися до кримінальної відповідальності", - сказав він.
За словами Олега Рубана, це стосується всіх новорічних локацій, де не дотримуються правила карантину.
Нагадаємо, раніше у Держпродспоживслужбі заявили, що зараз підстав для посилення карантину в Києві немає.