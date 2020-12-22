12:54  22 грудня
Мер Львова Андрій Садовий вилікувався від COVID-19
09:24  22 грудня
Стало відомо, коли можуть призначити вибори мера Харкова
08:12  22 грудня
Обстріли на Донбасі: двоє військовослужбовців отримали поранення
UA | RU
UA | RU
22 грудня 2020, 11:49 10

У Києві можуть закрити всі новорічні ярмарки, - Держпродспоживслужба

22 грудня 2020, 11:49 10
Читайте также на русском языке
Відомство має намір посилити контроль за всіма заходами на новорічні свята, зокрема, за ярмарками
Відомство має намір посилити контроль за всіма заходами на новорічні свята, зокрема, за ярмарками
Читайте также
на русском языке

Після того як на відкритті головної ялинки України у Києві зібралися сотні людей без дотримання правил особистої безпеки, глава столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан виступив з попередженням.

За його словами всі співробітники Держпродспоживслужби столиці обурені натовпами, які збираються на новорічних локаціях в Києві, передає RegioNews з посиланням на портал "Сьогодні".

Відомство має намір посилити контроль за всіма заходами на новорічні свята, зокрема, за ярмарками.

"Ми спостерігали масове скупчення людей, недотримання безпечної дистанції, масочного режиму і елементарних протиепідемічних заходів. Тому консультації закінчилися. Тепер подібні ярмарки будуть закриватися, а їх організатори будуть притягатися до кримінальної відповідальності", - сказав він.

За словами Олега Рубана, це стосується всіх новорічних локацій, де не дотримуються правила карантину.

Нагадаємо, раніше у Держпродспоживслужбі заявили, що зараз підстав для посилення карантину в Києві немає.

коронавірус Україна українці Київ карантин
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
Мер Сум Олександр Лисенко: "Я не можу сьогодні бути в меншості, а більшість не може бути без міського голови"
"Кривавий бітум" Медведчука у "Великому будівництві": чому Голик і Тимошенко не помітили скандалу
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Андрусів
Віктор Глеба
Всі блоги »