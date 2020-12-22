У Києві можуть закрити всі новорічні ярмарки, - Держпродспоживслужба

Відомство має намір посилити контроль за всіма заходами на новорічні свята, зокрема, за ярмарками

Відомство має намір посилити контроль за всіма заходами на новорічні свята, зокрема, за ярмарками

Після того як на відкритті головної ялинки України у Києві зібралися сотні людей без дотримання правил особистої безпеки, глава столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан виступив з попередженням.

За його словами всі співробітники Держпродспоживслужби столиці обурені натовпами, які збираються на новорічних локаціях в Києві, передає RegioNews з посиланням на портал "Сьогодні".

Відомство має намір посилити контроль за всіма заходами на новорічні свята, зокрема, за ярмарками.

"Ми спостерігали масове скупчення людей, недотримання безпечної дистанції, масочного режиму і елементарних протиепідемічних заходів. Тому консультації закінчилися. Тепер подібні ярмарки будуть закриватися, а їх організатори будуть притягатися до кримінальної відповідальності", - сказав він.

За словами Олега Рубана, це стосується всіх новорічних локацій, де не дотримуються правила карантину.

Нагадаємо, раніше у Держпродспоживслужбі заявили, що зараз підстав для посилення карантину в Києві немає.