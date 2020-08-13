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13 серпня 2020, 10:15 9

У Луганській ОДА запровадили двотижневий карантин

13 серпня 2020, 10:15 9
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Працівники будуть переведені на дистанційний режим роботи
Працівники будуть переведені на дистанційний режим роботи
Фото: Facebook
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У будівлі Луганської облдержадміністрації на 14 днів запровадили заходи із запобігання розповсюдження COVID-19.

Про це повідомляє Луганська ОДА у Facebook, передає RegioNews.

У зв’язку з реєстрацією випадків захворювання у будівлі за адресою проспект Центральний, 59, м. Сєвєродонецьк з 12 серпня 2020 року на 14 календарних днів в облдержадміністрації запроваджені відповідні запобіжні заходи", - йдеться в повідомленні.

На цей період рекомендовано обмежити масові заходи і доступ сторонніх осіб до будівлі ОДА, а працівники будуть переведені на віддалений режим роботи.

Наради, засідання колегіальних і дорадчих органів будуть проводитися в режимі телефонних або відеоконференцій.

Щоденно проводитиметься температурний скринінг працівників та їх опитування про стан здоров’я на початку і в середині робочого дня, регулярні дезінфекційні заходи тощо”, - додали в Луганській ОДА.

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Нагадаємо, 13 серпня в Україні зафіксовано 1592 нові випадки COVID-19. Це новий рекорд від початку епідемії коронавірусу.

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