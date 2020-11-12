Представник Зеленського у Конституційному суді захворів на COVID-19
Раніше вірус виявили у кількох суддів КСУ
Раніше вірус виявили у кількох суддів КСУ
Представник президента Володмира Зеленського у Конституційному суді Федір Веніславський отримав позитивний тест на COVID-19.
Про це він повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.
Вірус виявлений і у мене. Відчуваю себе добре", - повідомив він.
Також представник Зеленського розповів, що буде перебувати на самоізоляції.
Нагадаємо, декілька суддів КСУ отримали позитивні тести на COVID-19.
9 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Згодом з'явилася інформація, що глава Офісу президента Єрмак теж захворів на COVID-19.
11 листопада голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що заразився коронавірусом, він буде працювати дистанційно на самоізоляції.
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