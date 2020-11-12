15:52  12 листопада
Перший віце-спікер Ради Стефанчук теж захворів на коронавірус
14:46  12 листопада
В Україні посилюють контроль в електричках через карантин
18:11  12 листопада
У зоні ООС обстрілів з боку противника не зафіксовано
UA | RU
UA | RU
12 листопада 2020, 18:26 17

Представник Зеленського у Конституційному суді захворів на COVID-19

12 листопада 2020, 18:26 17
Читайте также на русском языке
Раніше вірус виявили у кількох суддів КСУ
Раніше вірус виявили у кількох суддів КСУ
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Представник президента Володмира Зеленського у Конституційному суді Федір Веніславський отримав позитивний тест на COVID-19.

Про це він повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

Вірус виявлений і у мене. Відчуваю себе добре", - повідомив він.

Також представник Зеленського розповів, що буде перебувати на самоізоляції.

Нагадаємо, декілька суддів КСУ отримали позитивні тести на COVID-19.

9 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Згодом з'явилася інформація, що глава Офісу президента Єрмак теж захворів на COVID-19.

11 листопада голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що заразився коронавірусом, він буде працювати дистанційно на самоізоляції.

Конституційний суд коронавірус карантин самоізоляція суд президент
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Влада Чернігова заявила, що буде пом’якшувати, а не посилювати карантин
12 листопада 2020, 18:05
"ВідпочивайТЕ": Радник Єрмака Уманський звільняється
12 листопада 2020, 17:45
У МОЗ сказали, чи закриватимуть церкви на карантин
12 листопада 2020, 17:31
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Вибори мера у Херсоні: чи переможуть динозаври
Краматорський фініш: хто буде контролювати перлину української оборонки
Всі публікації »
Віктор Таран
Денис Казанський
Артем Моісєєнко
Всі блоги »