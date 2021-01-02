Україна не буде реєструвати і використовувати російську вакцину - МОЗ

Заяви про реєстрацію в Україні "Спутник V" не відповідають дійсності

Заяви про реєстрацію в Україні "Спутник V" не відповідають дійсності

Фото: із відкритих джерел

Заступник міністра охорони здоров’я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко виключив можливість реєстрації та використання російської вакцини "Спутник V" в Україні.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

За його словами, російська вакцина не має шансів отримати дозвіл в Україні, оскільки третя фаза її випробувань далека від завершення. Він нагадав, що закінчення третьої фази клінічних досліджень вакцини "Спутник V” заплановано на грудень 2021 року.

Україна використовуватиме лише ті вакцини проти COVID-19, які успішно пройшли третю фазу клінічних досліджень. Тому всі чутки та політичні заяви щодо державної реєстрації в Україні російської вакцини-кандидата не відповідають дійсності”, - повідомив Ляшко.

Він додав, що вже є вакцини, які дозволені до використання за спеціальними процедурами, і для їхньої реєстрації використовувались проміжні звіти клінічних досліджень.

Виходячи з цього, Україна прийняла рішення про можливість реєстрації вакцин, які зареєстровані в країнах з жорсткою регуляторною політикою. Наголошую, лише за зазначених умов будемо допускати вакцини до використання”, - запевнив головний санлікар.

Нагадаємо, Медведчук заявив, що фірма із Харкова хоче зареєструвати в Україні російську вакцину від COVID-19. Компанія "Біолік" подала до Міністерства охорони здоров'я заяву про державну реєстрацію російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Голова комітету Верховної ради з питань здоров‘я нації і народний депутат Михайло Радуцький зазначив, що він сумнівається у можливості реєстрації російської вакцини в Україні.