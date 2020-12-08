Протести у Нових Санжарах: ще двоє фігурантів отримали умовний вирок

Сутички місцевих мешканців із поліцією відбулися в лютому

Сутички місцевих мешканців із поліцією відбулися в лютому

Фото: скріншот відео

У Нових Санжарах, що на Полтавщині, районний суд виніс вирок двом місцевим мешканцям Михайлу Галаці та Костянтину Бігдану, які кидали каміння в поліцію у лютому 2020 року, коли до Нових Санжар привезли евакуйованих з Китаю українців.

Про це повідомляє hromadske із посиланням на адвоката підозрюваних Валентину Рябуху, передає RegioNews.

За її словами, обоє підозрюваних уклали угоду зі слідством і були засуджені за масові заворушення на 5 років із випробувальним терміном в 1 рік.

Правоохоронці встановили, що в лютому 2020 року Бігдан і Галака кидали каміння та цеглу у працівників поліції та Нацгвардії, перешкоджаючи проїзду автобусів з евакуйованими. Внаслідок цього постраждали п’ятеро правоохоронців.

Нагадаємо, 20 лютого в Нових Санжарах Полтавської області місцеві жителі влаштували справжній бунт з перекриттям всіх в'їздів в райцентр. Люди таким чином висловили свою незгоду з тим, що в місцевому санаторії розмістять евакуйованих з Китаю українців.

Як стало відомо раніше, жоден з 89 евакуйованих, які перебувають на обсервації у селищі Нові Санжари Полтавської області, не був хворий на коронавірус COVID-2019.

21 серпня суд оштрафував чоловіка, який кидав каміння в автобуси 20 лютого, коли до медичного центру Нових Санжар доставили евакуйованих з Китаю громадян.