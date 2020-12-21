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Вже третій тиждень поспіль в країні знижується кількість хворих COVID-19 - Степанов
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21 грудня 2020, 10:49 23

Вже третій тиждень поспіль в країні знижується кількість хворих COVID-19 - Степанов

21 грудня 2020, 10:49 23
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За тиждень в Україні зробили 250 тисяч 417 тестів методом ПЛР
Фото: з відкритих джерел
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Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив про зменшення кількості нових активних хворих коронавірусною хворобою.

Про це міністр розповів на брифінгу, передає RegioNews.

За минулий тиждень виявили 70 327 випадків захворюваності коронавірусною хворобою. На відміну від минулого тижня, коли зафіксували 78 712. Ми бачимо зменшення кількості активних хворих, пацієнтів, які хворіють наразі. Вперше ми побачили динаміку зменшення кількості активних хворих", - повідомив Степанов.

За словами міністра, це триває вже третій тиждень поспіль.

Нагадаємо, в Україні 20 грудня було зафіксовано 6 545 нових випадків хвороби.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

коронавірус МОЗ інфекції лікарні пандемія Максим Степанов
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