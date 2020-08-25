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В Україні 1 658 нових випадків Covid-19
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25 серпня 2020, 09:44 4

В Україні 1 658 нових випадків Covid-19

25 серпня 2020, 09:44 4
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За минулу добу 25 хворих померли, 346 одужало
За минулу добу 25 хворих померли, 346 одужало
pixabay.com
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З початку епідемії в Україні на 25 серпня зафіксовано 108 415 хворих Covid-19, в цілому в країні померли 2 318 осіб, подолали хворобу 52 870 українців.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За останню добу найбільшу кількість випадків хвороби зареєстровано в Чернівецькій області – 204, Івано-Франківської області – 179, Харківській області – 173, Тернопільській – 158, у Львівській області – 136 та в місті Києві – 130.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька - 3 649 (+25)
  • Волинська - 5 187 (+40)
  • Дніпропетровська - 2 050 (+45)
  • Донецька - 1 238 (+1)
  • Житомирська - 2 923 (+59)
  • Закарпатська - 7 063 (+37)
  • Запорізька - 1 407 (+30)
  • Івано-Франківська - 8 154 (+179)
  • Кіровоградська - 769 (+1)
  • м. Київ - 12 153 (+130)
  • Київська - 5 115 (+25)
  • Львівська - 13 389 (+136)
  • Луганська - 244 (+1)
  • Миколаївська - 1 004 (+7)
  • Одеська - 6 166 (+112)
  • Полтавська - 677 (+14)
  • Рівненська - 8 644 (+85)
  • Сумська - 1 246 (+59)
  • Тернопільська - 4 923 (+158)
  • Харківська - 7 807 (+173)
  • Херсонська - 337 (+1)
  • Хмельницька - 2 047 (+37)
  • Чернівецька - 9 371 (+204)
  • Черкаська - 1 300 (+3)
  • Чернігівська - 1 552 (+32).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 22 серпня виявили майже 2 тисячі нових випадків зараження коронавірусом.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

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