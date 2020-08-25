В Україні 1 658 нових випадків Covid-19

За минулу добу 25 хворих померли, 346 одужало

За минулу добу 25 хворих померли, 346 одужало

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З початку епідемії в Україні на 25 серпня зафіксовано 108 415 хворих Covid-19, в цілому в країні померли 2 318 осіб, подолали хворобу 52 870 українців.