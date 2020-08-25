В Україні 1 658 нових випадків Covid-19
За минулу добу 25 хворих померли, 346 одужало
За минулу добу 25 хворих померли, 346 одужало
З початку епідемії в Україні на 25 серпня зафіксовано 108 415 хворих Covid-19, в цілому в країні померли 2 318 осіб, подолали хворобу 52 870 українців.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
За останню добу найбільшу кількість випадків хвороби зареєстровано в Чернівецькій області – 204, Івано-Франківської області – 179, Харківській області – 173, Тернопільській – 158, у Львівській області – 136 та в місті Києві – 130.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька - 3 649 (+25)
- Волинська - 5 187 (+40)
- Дніпропетровська - 2 050 (+45)
- Донецька - 1 238 (+1)
- Житомирська - 2 923 (+59)
- Закарпатська - 7 063 (+37)
- Запорізька - 1 407 (+30)
- Івано-Франківська - 8 154 (+179)
- Кіровоградська - 769 (+1)
- м. Київ - 12 153 (+130)
- Київська - 5 115 (+25)
- Львівська - 13 389 (+136)
- Луганська - 244 (+1)
- Миколаївська - 1 004 (+7)
- Одеська - 6 166 (+112)
- Полтавська - 677 (+14)
- Рівненська - 8 644 (+85)
- Сумська - 1 246 (+59)
- Тернопільська - 4 923 (+158)
- Харківська - 7 807 (+173)
- Херсонська - 337 (+1)
- Хмельницька - 2 047 (+37)
- Чернівецька - 9 371 (+204)
- Черкаська - 1 300 (+3)
- Чернігівська - 1 552 (+32).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 22 серпня виявили майже 2 тисячі нових випадків зараження коронавірусом.
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