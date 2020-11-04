В Україні можуть почати впроваджувати зони повного локдауну, - ЗМІ

Основним критерієм буде повна заповненість ліжко-місць

Основним критерієм буде повна заповненість ліжко-місць

Фото з відкритих джерел

Владою розглядається варіант впровадження нової карантинної зони – крім червоної, помаранчевої, жовтої і зеленої може з'явитися ще умовно названа «чорна», в якій буде повний локдаун.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на телеграм-канал шеф-редакторки LB.ua Соні Кошкіної.

В Україні розглядається варіант впровадження нової карантинної зони – крім червоної, помаранчевої, жовтої і зеленої може з'явитися ще умовно названа чорна. Рішення щодо цього готується до імплементації після наради в Офісі президента, що відбудеться у понеділок.

Критерії все ще розробляють, але основний – повна заповненість ліжкомісць. У чорній зоні буде повний локдаун із зупинкою всього, - пояснила Соня Кошкіна. - Поки що її умовна назва – "чорна зона".

Водночас не розглядають можливість впровадження повторного повного локдауну, оскільки це вкрай негативно вдарить по економіці.

Крім того, відомо, що влада дійсно розглядає варіант так званого карантину вихідного дня. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини. Маркети будівельних і інших товарів також обмежать в роботі.

Нагадаємо, 2 листопада у МОЗ підвищили поріг захворюваності COVID-19, при якому можливий повний локдаун