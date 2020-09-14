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14 вересня 2020, 12:29 9

У МВС за добу виявили понад 70 нових хворих на коронавірус

14 вересня 2020, 12:29 9
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Найбільша кількість хворих була зафіксована: у Львівській, Чернівецькій, Житомирській, Волинській, Харківській областях та у Києві
Найбільша кількість хворих була зафіксована: у Львівській, Чернівецькій, Житомирській, Волинській, Харківській областях та у Києві
Фото: з відкритих джерел
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Станом на 14 вересня серед правоохоронців зафіксовано 73 нових випадків лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби.

Про це інформує пресслужба МВС України, передає RegioNews.

Загальна кількість випадків на коронавірусну хворобу серед правоохоронців з початку пандемії - 4154, одужали - 3705 особа, померло від COVID-19 - 11 осіб", - йдеться у повідомленні.

У деяких інфікованих може не бути симптомів або хвороба протікає в легкій формі, але якщо є хронічні захворювання, це може призвести до ускладнень або до летальних наслідків. Так, від COVID-19 померла співробітниця Нацполіції.

Слідча мала супутні хвороби, а вірус став для неї летальним", - повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, 13 вересня в Україні COVID-19 виявили у 2462 осіб, зафіксовано 33 летальних випадки, 650 пацієнтів одужали.

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