У МВС за добу виявили понад 70 нових хворих на коронавірус

Найбільша кількість хворих була зафіксована: у Львівській, Чернівецькій, Житомирській, Волинській, Харківській областях та у Києві

Найбільша кількість хворих була зафіксована: у Львівській, Чернівецькій, Житомирській, Волинській, Харківській областях та у Києві

Фото: з відкритих джерел

Про це інформує пресслужба МВС України, передає RegioNews.

Загальна кількість випадків на коронавірусну хворобу серед правоохоронців з початку пандемії - 4154, одужали - 3705 особа, померло від COVID-19 - 11 осіб", - йдеться у повідомленні.

У деяких інфікованих може не бути симптомів або хвороба протікає в легкій формі, але якщо є хронічні захворювання, це може призвести до ускладнень або до летальних наслідків. Так, від COVID-19 померла співробітниця Нацполіції.

Слідча мала супутні хвороби, а вірус став для неї летальним", - повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, 13 вересня в Україні COVID-19 виявили у 2462 осіб, зафіксовано 33 летальних випадки, 650 пацієнтів одужали.