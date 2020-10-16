У Миколаєві через коронавірус скасували сесію міськради

Через хворобу депутатів на засіданні не зібрали кворуму

Через хворобу депутатів на засіданні не зібрали кворуму

Фото: Миколаївська міськрада

Миколаївська міська рада не змогла зібратися на сесію через захворювання депутатів COVID-19.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Depo.Миколаїв".

Заява про хворобу депутатів зробив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. За його словами, троє депутатів були заражені коронавірусом нового типу, тому й не змогли взяти участь у сесії міської ради.

Також мер додав, що відсутність депутатів стало причиною відсутності кворуму. Сєнкевичу довелося перервати сесію міськради і оголосити перерву.

Імен хворих депутатів мер не називав.

Нагадаємо, У Полтаві остання сесія облради нинішнього скликання не відбудеться через коронавірус.