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16 жовтня 2020, 16:28 1

У Миколаєві через коронавірус скасували сесію міськради

16 жовтня 2020, 16:28 1
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Через хворобу депутатів на засіданні не зібрали кворуму
Через хворобу депутатів на засіданні не зібрали кворуму
Фото: Миколаївська міськрада
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Миколаївська міська рада не змогла зібратися на сесію через захворювання депутатів COVID-19.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Depo.Миколаїв".

Заява про хворобу депутатів зробив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. За його словами, троє депутатів були заражені коронавірусом нового типу, тому й не змогли взяти участь у сесії міської ради.

Також мер додав, що відсутність депутатів стало причиною відсутності кворуму. Сєнкевичу довелося перервати сесію міськради і оголосити перерву.

Імен хворих депутатів мер не називав.

Нагадаємо, У Полтаві остання сесія облради нинішнього скликання не відбудеться через коронавірус.

коронавірус Миколаїв горсовет сесія Сєнкевич Олександр
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