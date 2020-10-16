У Миколаєві через коронавірус скасували сесію міськради
Через хворобу депутатів на засіданні не зібрали кворуму
Через хворобу депутатів на засіданні не зібрали кворуму
Миколаївська міська рада не змогла зібратися на сесію через захворювання депутатів COVID-19.
Про це пише RegioNews з посиланням на "Depo.Миколаїв".
Заява про хворобу депутатів зробив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. За його словами, троє депутатів були заражені коронавірусом нового типу, тому й не змогли взяти участь у сесії міської ради.
Також мер додав, що відсутність депутатів стало причиною відсутності кворуму. Сєнкевичу довелося перервати сесію міськради і оголосити перерву.
Імен хворих депутатів мер не називав.
Нагадаємо, У Полтаві остання сесія облради нинішнього скликання не відбудеться через коронавірус.
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