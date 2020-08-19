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19 серпня 2020, 14:46 1

Мер Миколаєва Сєнкевич прокоментував "неготовність" місцевих лікарень до прийому хворих COVID-19

19 серпня 2020, 14:46 1
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На думку Сєнкевича, подібні висловлювання – інструмент передвиборної гонки конкурентів
На думку Сєнкевича, подібні висловлювання – інструмент передвиборної гонки конкурентів
Фото з відкритих джерел
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Міський голова Олександр Сєнкевич назвав висловлювання головного лікаря Миколаївського центру лікування інфекційних захворювань Світлани Федорової про неготовність лікарень Миколаєва до прийому хворих COVID-19 «емоційно-політичною інформацією».

Про це він повідомив в ефірі програми "Добрий вечір" на ТРК " НІС-ТВ, інформує RegioNews.

У передачі йшлося про те, що головний лікар обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова заявила, що міські лікарні, які називаються "госпітальними приміщеннями під COVID-19", які спеціально зарезервовані, не готові до прийому хворих.

У свою чергу Олександр Сєнкевич запідозрив, що це висловлювання головного лікаря має пряме відношення до майбутньої передвиборній гонці.

Є така інформація, то вона в Telegram -каналах пролітала, то ще десь, про те, що пані Федорова планує йти у списках однієї з політичних партій. Я б ставився до цих заяв більше не як до технічної, а більше як до емоційно-політичної інформації, – зазначив він.

Нагадаємо, 13 серпня мера Миколаєва Сєнкевича викликали на допит в поліцію щодо транспортної стратегії міста.

коронавірус вибори мер Миколаїв лікарні Сєнкевич Олександр
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