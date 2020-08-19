Мер Миколаєва Сєнкевич прокоментував "неготовність" місцевих лікарень до прийому хворих COVID-19
Міський голова Олександр Сєнкевич назвав висловлювання головного лікаря Миколаївського центру лікування інфекційних захворювань Світлани Федорової про неготовність лікарень Миколаєва до прийому хворих COVID-19 «емоційно-політичною інформацією».
Про це він повідомив в ефірі програми "Добрий вечір" на ТРК " НІС-ТВ, інформує RegioNews.
У передачі йшлося про те, що головний лікар обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова заявила, що міські лікарні, які називаються "госпітальними приміщеннями під COVID-19", які спеціально зарезервовані, не готові до прийому хворих.
У свою чергу Олександр Сєнкевич запідозрив, що це висловлювання головного лікаря має пряме відношення до майбутньої передвиборній гонці.
Є така інформація, то вона в Telegram -каналах пролітала, то ще десь, про те, що пані Федорова планує йти у списках однієї з політичних партій. Я б ставився до цих заяв більше не як до технічної, а більше як до емоційно-політичної інформації, – зазначив він.
Нагадаємо, 13 серпня мера Миколаєва Сєнкевича викликали на допит в поліцію щодо транспортної стратегії міста.