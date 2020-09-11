Проблема з ПЛР-тестами в Одесі вирішена – Віктор Ляшко

Головний санлікар України Віктор Ляшко і глава парламентського комітету з медицини та здоров'я Михайло Радуцький інспектують Одеську область

Головний санлікар України Віктор Ляшко і глава парламентського комітету з медицини та здоров'я Михайло Радуцький інспектують Одеську область

Проблема з дефіцитом ПЛР-тестів, який спостерігався в Одеській області кілька днів, вже вирішена, запевняють чиновники.

Про це під час брифінгу в Одесі повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає RegioNews з посиланням на Odessa.online.

У нас був випадок, коли один день були перебої в постачанні тест-систем. Це питання було оперативно вирішене. За вихідні лабораторія оперативно надолужить виникли в результаті перебоїв проблеми", - розповів Віктор Ляшко.

За його словами, головні пріоритети у боротьбі з епідемією COVID-19 – раннє виявлення випадків захворювання, робота з контактними особами і контроль дотримання ізоляції. Також у зв'язку з зростанням рівня захворюваності необхідно збільшити в лікарнях області кількість ліжок для лікування заражених коронавірусом.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що в державних лабораторіях Одеської області закінчилися реагенти і тести на коронавірус.