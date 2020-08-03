В Одеській мерії зафіксували спалах коронавірусу

Захворіли два заступника міського голови Геннадія Труханова

Захворіли два заступника міського голови Геннадія Труханова

Фото з відкритих джерел

Два віцемера Одеси отримали позитивні результати тестів на коронавірус, ще в однієї топ-чиновниці аналіз виявився негативним.

Про це повідомляє місцеве видання "Думська", інформує Regionews.

За даними видання, першим з коронавірусом зліг віце-мер Одеси Дмитро Жеман. Він отримав позитивний результат ПЛР-тесту в суботу.

До цього він брав участь в масових заходах, наприклад, 23 липня відвідав презентацію фільму в готелі "Лондонський", ну і, звичайно, спілкувався з колегами, ходив на різні засідання і т.д. ", - пише видання.

Слідом за ним діагноз підтвердився у заступника Одеського міського голови Павла Вугельмана.

Ще одна високопоставлена ​​чиновниця - віцемер Світлана Бедрега - отримала негативний результат тесту на COVID-19.

Про самопочуття самого мера Одеси Геннадія Труханова поки нічого не відомо.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що мерія Одеси витратить чотири мільйони на концерт до Дня міста.