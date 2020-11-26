У лікарнях Івано-Франківська не вистачає кисню для хворих COVID-19 - Марцінків

Також лікарні мають проблеми з ліками, тому що їх ніде купити

Також лікарні мають проблеми з ліками, тому що їх ніде купити

Фото: з відкритих джерел

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що у лікарнях, в яких приймають хворих на коронавірус, не вистачає кисню.

Як передає RegioNews, про це Марцінків розповів під час ефіру на радіо "Західний полюс".

Немає кисню, а самі установки розраховані на його певну кількість. Є багато хворих, тому тут є проблеми", - повідомив Руслан Марцінків.

За його словами, лікарні сьогодні відчувають проблеми з ліками, бо їх ніде закупити. "Поки користуються тими, які придбали про запас".

Мер запевнює, якщо ситуація з захворюванням на коронавірус в місті погіршиться, місцева влада готова одночасно розгорнути ще 300 ліжко-місць у поліклініках і залучити медиків до лікування.

Крім того, він звернувся до підприємців з проханням відмовитись цього року від корпоративів.

Зараз ідуть різдвяно-новорічні свята, кожна організація захоче робити корпоратив. Тому в мене прохання, в цей непростий час обмежити ці контакти. Я думаю, нічого страшного не буде, якщо ці кошти від корпоративів ми, наприклад, передамо на благодійність", - зазначив він.

Раніше повідомлялось, що центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківська, яка лікує пацієнтів із COVID-19, вирішила тимчасово перепинити госпіталізацію хворих.