"Мільярд тобі, мільярд мені”: з’явилися стікери з Тимошенко та Голиком про розкрадання COVID-фонду
За мотивами корупційного скандалу довкола розкрадання людьми із оточення президента Володимира Зеленського коштів, виділених із COVID-фонду на програму “Велике будівництво”, з’явилися саркастичні Telegram-стікери
Їх розробив Telegram-канал "ТрансМиссия”, передає RegioNews.
Автор каналу розповів, що написав багато постів про "розпил” на "Великому будівництві”, зокрема, про "схематоз” заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко, його радника Юрія Голика і голови "Укравтодору” Олександра Кубракова.
І мені приємно, що Ви так уважно стежили за цими моїми лонгрідами. Тому, у мене для Вас сюрприз - стікерпак про "схематоз" цієї трійці! Користуйтеся і веселіться", - йдеться в повідомленні.
Додати набір стікерів про "Велике крадівництво” можна за посиланням: https://t.me/addstickers/bigRaspil
Нагадаємо, президентська програма "Велике будівництво" попри її глобальний задум оновлення, реновації інфраструктури України може стати пам'ятником корупції. Одкровення вже ексрадника голови ОП Андрія Єрмака Ігоря Уманського про крадіжку з "ковідного фонду" та "розпилі" грошей на "Великому будівництві" кидає тінь на багатьох людей з оточення президента Володимира Зеленського, відповідальних за програму.
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