"Мільярд тобі, мільярд мені”: з’явилися стікери з Тимошенко та Голиком про розкрадання COVID-фонду

Корупцію оточення Зеленського на будівництві доріг висміяли у стікерах для месенджеру Telegram

Корупцію оточення Зеленського на будівництві доріг висміяли у стікерах для месенджеру Telegram

Їх розробив Telegram-канал "ТрансМиссия”, передає RegioNews.

Автор каналу розповів, що написав багато постів про "розпил” на "Великому будівництві”, зокрема, про "схематоз” заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко, його радника Юрія Голика і голови "Укравтодору” Олександра Кубракова.

І мені приємно, що Ви так уважно стежили за цими моїми лонгрідами. Тому, у мене для Вас сюрприз - стікерпак про "схематоз" цієї трійці! Користуйтеся і веселіться", - йдеться в повідомленні.

Додати набір стікерів про "Велике крадівництво” можна за посиланням: https://t.me/addstickers/bigRaspil

Нагадаємо, президентська програма "Велике будівництво" попри її глобальний задум оновлення, реновації інфраструктури України може стати пам'ятником корупції. Одкровення вже ексрадника голови ОП Андрія Єрмака Ігоря Уманського про крадіжку з "ковідного фонду" та "розпилі" грошей на "Великому будівництві" кидає тінь на багатьох людей з оточення президента Володимира Зеленського, відповідальних за програму.

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