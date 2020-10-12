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12 жовтня 2020, 16:23 21

До кінця місяця в Україні буде по 8 тисяч випадків COVID-19 у день — вчені

12 жовтня 2020, 16:23 21
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Фото: flickr
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Найближчим часом добовий приріст хворих на COVID-19 в Україні може досягти приблизно 7800 випадків.

Такий прогноз оприлюднили вчені КПІ імені Ігоря Сікорського, передає RegioNews.

Згідно із результатами дослідження, завантаженість ліжок наближається до 40%, а якщо брати до уваги підозрілі та непідтверджені випадки, цей показник сягає майже 60%.

Прогнозне моделювання... показує, що на часовому відрізку (11.10.20–23.10.20) кількість нових виявлених хворих може коливатися в діапазоні 4500-7800 осіб на добу", - йдеться в заяві.

Також вчені повідомляють, що епідемічна ситуація в регіонах стрімко погіршується як за кількістю нових хворих, так і за географією поширення.

Нагадаємо, Україна досягне піку захворюваності на COVID-19 у січні-лютому.

коронавірус Україна прогноз пандемія вчені
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