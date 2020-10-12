До кінця місяця в Україні буде по 8 тисяч випадків COVID-19 у день — вчені

Це стане надважким випробуванням для системи охорони здоров'я

Це стане надважким випробуванням для системи охорони здоров'я

Фото: flickr

Найближчим часом добовий приріст хворих на COVID-19 в Україні може досягти приблизно 7800 випадків.

Такий прогноз оприлюднили вчені КПІ імені Ігоря Сікорського, передає RegioNews.

Згідно із результатами дослідження, завантаженість ліжок наближається до 40%, а якщо брати до уваги підозрілі та непідтверджені випадки, цей показник сягає майже 60%.

Прогнозне моделювання... показує, що на часовому відрізку (11.10.20–23.10.20) кількість нових виявлених хворих може коливатися в діапазоні 4500-7800 осіб на добу", - йдеться в заяві.

Також вчені повідомляють, що епідемічна ситуація в регіонах стрімко погіршується як за кількістю нових хворих, так і за географією поширення.

Нагадаємо, Україна досягне піку захворюваності на COVID-19 у січні-лютому.