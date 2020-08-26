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У Чернівцях тролейбуси більше не перевозять пасажирів: у чому причина
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26 серпня 2020, 13:29 6

У Чернівцях тролейбуси більше не перевозять пасажирів: у чому причина

26 серпня 2020, 13:29 6
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ЧТУ припиняє всі перевезення на вимогу поліції
ЧТУ припиняє всі перевезення на вимогу поліції
Фото з відкритих джерел
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Чернівецьке тролейбусне управління припиняє усі перевезення у місті

Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці комунального підприємства, передає RegioNews.

У коментарі molbuk.ua виконувач обов’язків директора Чернівецького тролейбусного управління Сергій Івашин пояснив, що поліція заборонила ЧТУ здійснювати перевезення пасажирів, тому що Чернівців знаходяться у "червоній" зоні.

На запитання журналіста, чи поліція не взяла до уваги вчорашнє рішення міської ради про послаблення карантинних обмежень, посадовець сказав: "Поліція підпорядковується безпосередньо Києву".

Водночас Івашин зауважив, що співробітники патрульної поліції сьогодні зупинили тролейбус у районі Калинівського ринку.

"Вони хотіли вже складати на нього протокол. Нам вдалося його "відмазати". Однак водію довелося висадити пасажирів", – сказав керівник ЧТУ.

Він додав, що сьогодні до обіду курсували всі тролейбуси у звичному режимі, однак після цього випадку вони припинили їздити.

Нагадаємо, міська влада Чернівців 25 серпня відмовилась посилювати карантин.

Тоді ж поліція Чернівецької області заявила, що контролюватиме дотримання карантинних обмежень, відповідно до червоної зони карантину, оскільки ніякі рішення від міської ради їм не надходили.

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