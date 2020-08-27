У Чернівцях попри "червону" зону хочуть відкрити школи 1 вересня

Було затверджено порядок організації навчання учнів

Було затверджено порядок організації навчання учнів

Фото: flickr

У Чернівцях під час сесії міської ради депутати ухвалили рішення дозволити роботу шкіл з першого вересня.

Про це повідомляє "Укрінформ”, передає RegioNews.

Також депутати з 27 серпня відновили роботу дитячих садочків міста, вони будуть працювати відповідно до розробленого графіку.

Прийом дітей у дошкільні заклади освіти м. Чернівців здійснюватимуть за наявності медичної довідки про стан здоров'я та відсутності інфекційних хвороб”, - йдеться в повідомленні.

При розгляді цього питання у сесійній залі в.о. керівника управління освіти міськради Ніна Вітковська розповіла, яким чином організують навчання у школах міста.

Залежно від кількості учнів, адміністрації шкіл обирали ту чи іншу модель, яка найбільш реально може втілюватися у цій школі. На сьогодні у нас 5 шкіл вибрали очну форму навчання, ліцей №1 - дистанційну форму навчання через незавершений ремонт, 28 шкіл вибрали очну форму із використанням технологій дистанційного навчання”, - сказала Вітковська.

Вона додала, що у цих школах буде змішане навчання з поділом класів на групи почергово через день, дистанційне викладання окремих предметів, і різний час початку занять початкової школи, середньої і старшої.

Один заклад вибрав очне навчання із використанням дистанційного навчання, це школа №8, а гімназія №1 обрала очну форму для 1-5 класів і змішане навчання у 6-11 класах. Ще 7 шкіл обрали очну форму навчання із використанням технологій дистанційного навчання та поділом класів на дві зміни", - додала Вітковська.

Батькам, які хочуть організувати для дітей заочне чи дистанційне навчання, потрібно звернутися із заявою до адміністрації школи.

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