Росія атакувала Київ дронами: у двох районах виникли пожежі

Фото ілюстративне

У Києві внаслідок російської атаки безпілотників виникли пожежі у Шевченківському та Оболонському районах. У Шевченківському районі БпЛА влучив у приватний житловий будинок, також пошкоджені дві сусідні оселі

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає RegioNews .

За його словами, у Шевченківському районі зафіксували влучання російського безпілотника у приватний житловий будинок.

"В одному приватному будинку в Шевченківському районі загоряння. Пошкоджені також два будинки поруч", — повідомив Кличко.

Також унаслідок атаки виникла пожежа у складському приміщенні в Оболонському районі.

"В Оболонському районі загоряння на великій площі складського приміщення. Пожежні підрозділи працюють на місці", — зазначив міський голова.

На місцях працюють екстрені та пожежно-рятувальні служби. Інформація про постраждалих наразі не наводилася.

Нагадаємо, що унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 7 листопада та вранці постраждали шестеро людей, серед них одна дитина. Під ударом опинилися кілька районів столиці. Пошкоджені житлові будинки, дитячий садок, нежитлові будівлі та Північний міст.