23:40  06 листопада
Інфляція в Україні прискориться: що буде з цінами
01:35  07 листопада
Ветеран Назар Грабар пояснив, чому він не став героєм "Холостяка"
11:58  07 листопада
На Рівненщині в ДТП травмувалися четверо людей
UA | RU
UA | RU
07 листопада 2026, 17:32

Росія атакувала Київ дронами: у двох районах виникли пожежі

07 листопада 2026, 17:32
Читайте также на русском языке
Фото ілюстративне
Читайте также
на русском языке

У Києві внаслідок російської атаки безпілотників виникли пожежі у Шевченківському та Оболонському районах. У Шевченківському районі БпЛА влучив у приватний житловий будинок, також пошкоджені дві сусідні оселі

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, у Шевченківському районі зафіксували влучання російського безпілотника у приватний житловий будинок.

"В одному приватному будинку в Шевченківському районі загоряння. Пошкоджені також два будинки поруч", — повідомив Кличко.

Також унаслідок атаки виникла пожежа у складському приміщенні в Оболонському районі.

"В Оболонському районі загоряння на великій площі складського приміщення. Пожежні підрозділи працюють на місці", — зазначив міський голова.

На місцях працюють екстрені та пожежно-рятувальні служби. Інформація про постраждалих наразі не наводилася.

Нагадаємо, що унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 7 листопада та вранці постраждали шестеро людей, серед них одна дитина. Під ударом опинилися кілька районів столиці. Пошкоджені житлові будинки, дитячий садок, нежитлові будівлі та Північний міст.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Росія Київ дрон атака
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
У Міноборони попередили про технічні роботи у "Резерв+"
07 листопада 2026, 18:50
У Кракові невідомі відкрили стрілянину з автомобіля: є жертви
07 листопада 2026, 18:17
Буданов сплатить штраф за використання російської мови, - мовна омбудсменка
07 листопада 2026, 17:55
Росія за добу 18 разів атакувала енергетичні об’єкти України, — Шмигаль
07 листопада 2026, 16:58
Росія атакувала підприємства у Кременчуці: четверо постраждалих
07 листопада 2026, 16:08
На трасі Київ — Одеса автобус зіткнувся з КамАЗом: загинув пасажир
07 листопада 2026, 15:56
ГУР встановило російських льотчиків, які скинули ФАБ-3000 на укриття в Комишувасі
07 листопада 2026, 15:16
Українські "Нептуни" уразили завод в Орлі, який виробляв компоненти для ракет РФ
07 листопада 2026, 14:52
На Житомирщині через удар РФ загорівся об’єкт паливної інфраструктури
07 листопада 2026, 14:08
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Віктор Таран
Валерій Пекар
Віталій Шабунін
Всі блоги »