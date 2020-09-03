Медиків змушують приховувати випадки зараження COVID-19 - нарада у Зеленського
Він просить МОЗ взяти ситуацію на контроль
Він просить МОЗ взяти ситуацію на контроль
Головні лікарі деяких медичних закладів змушують персонал приховувати інформацію про зараження коронавірусом на роботі.
Про це доповіли президенту Зеленському під час традиційної селекторної наради, передає RegioNews.
Як відомо, такі випадки трапляються через бажання уникнути адміністративного покарання для лікарень.
Це небезпечна й неприпустима ситуація. МОЗ має невідкладно вжити заходів і захистити лікарів, яких керівництво лікарень змушує брехати та приховувати зараження коронавірусом", - сказав Зеленський.
Він також доручив Міністерству охорони здоров'я розібратися з цією ситуацією.
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