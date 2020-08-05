П'ять співробітників Вищого антикорупційного суду захворіли на COVID-19

Через перебування працівників на лікарняному зняли з розгляду 14 справ

Через перебування працівників на лікарняному зняли з розгляду 14 справ

Фото: Дніпропетровський апеляційний суд

У п'ятьох працівників Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду підтвердили коронавірусну хворобу.

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