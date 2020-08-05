П'ять співробітників Вищого антикорупційного суду захворіли на COVID-19
У п'ятьох працівників Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду підтвердили коронавірусну хворобу.
Про це повідомляє пресслужба суду, передає Regionews.
З метою убезпечення відвідувачів та працівників суду, недопущення розповсюдження хвороби та масового поширення вірусної інфекції відвідувачі допускаються до будівлі суду виключно із дотриманням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів", - йдеться в повідомленні.
Також у Апеляційній палаті ВАС проінформували, що 14 справ, призначених на 5 серпня, зняли з розгляду, через перебування деяких суддів зі складу судових колегій на лікарняному.
Оновлено! _______________ Станом на 5 серпня п’ятеро співробітників Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду...Опубліковано Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду Середа, 5 серпня 2020 р.
Нагадаємо, у Київській ОДА двоє співробітників захворіли на COVID-19.