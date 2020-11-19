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19 листопада 2020, 20:32 7

Шмигаль провів ще одну нараду з мерами щодо COVID-19

19 листопада 2020, 20:32 7
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Прем’єр закликав дотримуватися "карантину вихідного дня" і доручив забезпечити потужність електромереж поблизу лікарень
Прем’єр закликав дотримуватися "карантину вихідного дня" і доручив забезпечити потужність електромереж поблизу лікарень
Фото www.kmu.gov.ua
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів другу нараду з Асоціацією міст України, на якій обговорив боротьбу з поширенням COVID-19 та наповнення місцевих бюджетів. В онлайн-зустрічі також взяли участь керівництво Мінздоров’я та представники інших міністерств.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Кабміну.

На нараді з міськими головами очільник Уряду подякував їм за їхній вклад у протидію пандемії та закликав об’єднати зусилля для більш ефективної роботи.

Зокрема, Глава Уряду закликав міських голів дотримуватися карантину "вихідного дня", адже це єдина альтернатива локдауну. Також наголосив, що розглядати варто всі варіанти на випадок погіршення ситуації із захворюваністю, в тому числі й можливе посилення карантинних обмежень.

Денис Шмигаль також повідомив, що Уряд спрямував до міських бюджетів другий транш у розмірі 870 млн грн на забезпечення ліжкомісць киснем та підкреслив, що Уряд спростив усі відповідні процедури.

Крім того, за результатами наради Прем’єр-міністр доручив Міністерству енергетики спільно з органами місцевого самоврядування опрацювання питання потужностей електромереж поблизу лікарень, щоб забезпечити безперебійну подачу кисню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Уряд готовий до компромісу у питанні кешбеку.

коронавірус карантин мер Деніс Шмигаль уряд
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