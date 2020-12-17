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17 грудня 2020, 20:08 3

У фігуранта справи Шеремета Антоненка підозрюють коронавірус

17 грудня 2020, 20:08 3
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У зв’язку із погіршенням стану здоров’я адвокати просять змінити для нього запобіжний захід
У зв’язку із погіршенням стану здоров’я адвокати просять змінити для нього запобіжний захід
Фото: із відкритих джерел
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Адвокати підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка подали клопотання до Шевченківського районного суду Києва про зміну йому запобіжного заходу через погіршення стану здоров'я та підозру на COVID-19.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

Адвокати повідомили під час судового засідання, що самопочуття Андрія антоненка погіршилося і крім хронічних захворювань, у нього підозра на COVID-19, оскільки в одного із його адвокатів уже підтвердили цей діагноз, а другий перебуває на ізоляції та очікує на результати тесту.

Захист підозрюваного просить змінити йому запобіжний захід. Також за інформацією адвокатів, у корпусі СІЗО, де тримають Антоненка, у трьох осіб підтверджено діагноз COVID-19.

Суд визнав за можливе з урахуванням таких обставин розглянути клопотання про зміну запобіжного заходу. Водночас прокурори заявили, що немає підстав для зміни запобіжного заходу, оскільки в СІЗО є медчастина та можливість лікування.

Розглядаючи клопотання, суд на прохання захисту допитав як свідка медика, який надав свідчення стосовно здоров'я Антоненка.

Лікар повідомив про оперативні втручання, які робили Антоненку, й зазначив, що COVID-19 може спричинити серйозні ускладнення і загрози його здоров'ю. Сам Антоненко дав дозвіл на розголошення в суді інформації про його здоров'я.

Нагадаємо, суд продовжив підозрюваним у вбивстві Шеремета запобіжні заходи до 7 лютого, фігуранта справи Андрія Антоненка залишили під вартою.

суд коронавірус СІЗО Справа Шеремета Андрій Антоненко
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