В Україні вже понад 200 тисяч випадків коронавірусної інфекції
За минулу добу хворобу виявили у 2671 людини
За минулу добу хворобу виявили у 2671 людини
За час пандемії COVID-19 діагностували вже у 201 305 жителів України, з них 3 996 хворих померли, а 88 453 пацієнти одужали. За 27 вересня зафіксовано 37 летальних випадків, 571 пацієнт одужав.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Найбільше нових випадків за добу зафіксували в Києві - 328, у Харківській області - 339, в Одеській області - 209 осіб і в Тернопільській області - 153 випадку.
Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:
- Вінницька область — 5974 випадки;
- Волинська область — 7775 випадків;
- Дніпропетровська область — 5351 випадок;
- Донецька область — 3046 випадків;
- Житомирська область — 5779 випадків;
- Закарпатська область — 9654 випадки;
- Запорізька область — 3773 випадки;
- Івано-Франківська область — 13445 випадків;
- Кіровоградська область — 1077 випадків;
- м. Київ — 22143 випадки;
- Київська область — 8854 випадки;
- Львівська область — 19916 випадків;
- Луганська область — 979 випадків;
- Миколаївська область — 3011 випадків;
- Одеська область — 13079 випадків;
- Полтавська область — 1972 випадки;
- Рівненська область — 12145 випадків;
- Сумська область — 3813 випадків;
- Тернопільська область — 13139 випадків;
- Харківська область — 17703 випадки;
- Херсонська область — 1062 випадки;
- Хмельницька область — 5747 випадків;
- Чернівецька область — 14113 випадків;
- Черкаська область — 3759 випадків;
- Чернігівська область — 3996 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 26 вересня в Україні виявили 3130 хворих COVID-19.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
Політичні перебіжчики та експосадовці. Хто представлятиме "За майбутнє" у Південній Україні
Вибори мера Мукачева: чи встоїть балогівська "цитадель" перед натиском "нових" облич