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В Україні вже понад 200 тисяч випадків коронавірусної інфекції
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28 вересня 2020, 10:02 1

В Україні вже понад 200 тисяч випадків коронавірусної інфекції

28 вересня 2020, 10:02 1
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За минулу добу хворобу виявили у 2671 людини
За минулу добу хворобу виявили у 2671 людини
Фото: з відкритих джерел
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За час пандемії COVID-19 діагностували вже у 201 305 жителів України, з них 3 996 хворих померли, а 88 453 пацієнти одужали. За 27 вересня зафіксовано 37 летальних випадків, 571 пацієнт одужав.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Найбільше нових випадків за добу зафіксували в Києві - 328, у Харківській області - 339, в Одеській області - 209 осіб і в Тернопільській області - 153 випадку.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

  • Вінницька область — 5974 випадки;
  • Волинська область — 7775 випадків;
  • Дніпропетровська область — 5351 випадок;
  • Донецька область — 3046 випадків;
  • Житомирська область — 5779 випадків;
  • Закарпатська область — 9654 випадки;
  • Запорізька область — 3773 випадки;
  • Івано-Франківська область — 13445 випадків;
  • Кіровоградська область — 1077 випадків;
  • м. Київ — 22143 випадки;
  • Київська область — 8854 випадки;
  • Львівська область — 19916 випадків;
  • Луганська область — 979 випадків;
  • Миколаївська область — 3011 випадків;
  • Одеська область — 13079 випадків;
  • Полтавська область — 1972 випадки;
  • Рівненська область — 12145 випадків;
  • Сумська область — 3813 випадків;
  • Тернопільська область — 13139 випадків;
  • Харківська область — 17703 випадки;
  • Херсонська область — 1062 випадки;
  • Хмельницька область — 5747 випадків;
  • Чернівецька область — 14113 випадків;
  • Черкаська область — 3759 випадків;
  • Чернігівська область — 3996 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 26 вересня в Україні виявили 3130 хворих COVID-19.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

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