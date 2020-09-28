В Україні вже понад 200 тисяч випадків коронавірусної інфекції

За минулу добу хворобу виявили у 2671 людини

За минулу добу хворобу виявили у 2671 людини

Фото: з відкритих джерел

За час пандемії COVID-19 діагностували вже у 201 305 жителів України, з них 3 996 хворих померли, а 88 453 пацієнти одужали. За 27 вересня зафіксовано 37 летальних випадків, 571 пацієнт одужав.