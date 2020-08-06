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В Україні новий антирекорд, виявлено 1318 випадків COVID-19
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06 серпня 2020, 09:34 20

В Україні новий антирекорд, виявлено 1318 випадків COVID-19

06 серпня 2020, 09:34 20
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Всього в Україні зафіксовано більше 76 тисяч випадків захворювання
Всього в Україні зафіксовано більше 76 тисяч випадків захворювання
Фото: flickr
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6 серпня в Україні зафіксовано 1318 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, це абсолютний рекорд кількості хворих за добу від початку епідемії.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

За добу одужали 997 пацієнтів, померла 31 особа. Лабораторні центри перевіряють 1805 нових підозр на наявність вірусу.

Загалом від початку епідемії кількість хворих становить 76 808 осіб, померли 1819 пацієнтів, ще 42 524 змогли подолати хворобу.

Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській області (197), в Києві (180) та в Харківській області (142).

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька область — 2898 (+18)
Волинська область — 4108 (+44)
Дніпропетровська область — 1492 (+18)
Донецька область — 941 (+15)
Житомирська область — 2036 (+27)
Закарпатська область — 5439 (+77)
Запорізька область — 890 (+19)
Івано-Франківська область — 5295 (+127)
Кіровоградська область — 713 (+2)
м. Київ — 8992 (+180)
Київська область — 3980 (+38)
Львівська область — 10420 (+197)
Луганська область — 135 (0)
Миколаївська область — 666 (+8)
Одеська область — 3747 (+110)
Полтавська область — 477 (+5)
Рівненська область — 6538 (+96)
Сумська область — 594 (+24)
Тернопільська область — 3177 (+28)
Харківська область — 4381 (+142)
Херсонська область — 242 (+6)
Хмельницька область — 1257 (+25)
Чернівецька область — 6383 (+85)
Черкаська область — 969 (+10)
Чернігівська область — 937 (+17)

Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найгіршою динамікою поширення коронавірусу, карантин не можуть послабити 11 регіонів.

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