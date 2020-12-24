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24 грудня 2020, 14:36 182

МОЗ очікує на зростання захворюваності COVID-19 після новорічних свят

24 грудня 2020, 14:36 182
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Заходи, пов'язані із святкуванням Нового року, сприятимуть поширенню коронавірусу
Заходи, пов'язані із святкуванням Нового року, сприятимуть поширенню коронавірусу
Фото: із відкритих джерел
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Міністерство охорони здоров'я очікує на можливе зростання захворюваності COVID-19 найближчим часом у зв’язку із новорічними святами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на міністра охорони здоров’я Максима Степанов, передає RegioNews.

За його словами, до підвищення ризику інфікування призводить велике скупчення людей, яке спостерігається під час свят.

Ми очікуємо зростання кількості хворих, від речей, які пов'язані зі святкуванням Нового року. Відкриття ялинок, яка кількість людей дотримується встановлених правил - все це призведе до зростання кількості хворих в найближчій перспективі. Ми говоримо про ярмарки, заходи, які пов'язані з Новим роком", - заявив Степанов.

Нагадаємо, масове щеплення: Степанов назвав найефективніший метод боротьби з COVID-19.

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коронавірус МОЗ захворювання Максим Степанов Новий рік
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