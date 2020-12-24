МОЗ очікує на зростання захворюваності COVID-19 після новорічних свят

Заходи, пов'язані із святкуванням Нового року, сприятимуть поширенню коронавірусу

Заходи, пов'язані із святкуванням Нового року, сприятимуть поширенню коронавірусу

Фото: із відкритих джерел

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на міністра охорони здоров’я Максима Степанов, передає RegioNews.

За його словами, до підвищення ризику інфікування призводить велике скупчення людей, яке спостерігається під час свят.

Ми очікуємо зростання кількості хворих, від речей, які пов'язані зі святкуванням Нового року. Відкриття ялинок, яка кількість людей дотримується встановлених правил - все це призведе до зростання кількості хворих в найближчій перспективі. Ми говоримо про ярмарки, заходи, які пов'язані з Новим роком", - заявив Степанов.

Нагадаємо, масове щеплення: Степанов назвав найефективніший метод боротьби з COVID-19.

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