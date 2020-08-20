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20 серпня 2020, 14:06 5

На Харківщині посилюють контроль за дотриманням карантинних обмежень

20 серпня 2020, 14:06 5
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Заходи вжиті у зв'язку з погіршенням ситуації з розповсюдженням COVID-19
Заходи вжиті у зв'язку з погіршенням ситуації з розповсюдженням COVID-19
Фото: Нацполіція
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У зв'язку з погіршенням ситуації з розповсюдженням коронавірусної інфекції на території області, харківська поліція разом з облдержадміністрацією, міською владою, Держпродспоживслужбою, ДСНС, службами Міністерства охорони здоров'я активізує перевірки.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Харківської області, передає RegioNews.

Так, за минулу добу в регіоні зафіксували антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу - захворіли 242 людини.

Ми посилили контроль за дотриманням вимог щодо обмеження перевезень пасажирів у громадському транспорті, роботою підприємств торгівлі, розваг, побуту, громадського харчування, - повідомив начальник ГУНП в Харківській області.

За порушення правил карантину та санітарних норм законом передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Це штрафи від 17 до 170 000 гривень або тюремне ув'язнення терміном від 3 до 8 років.

Раніше повідомлялося, що 19 серпня заразилися коронавірусом 2 134 осіб, померли 40 пацієнтів, були госпіталізовані 407 осіб.

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коронавірус карантин поліція Харківська область
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